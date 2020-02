Koronavírus a jeho dopad na dôchodky

Koronavírus valcuje titulky médií. Podceňovať ho rozhodne nemožno. Ani zo zdravotného, ani z ekonomického hľadiska. Aký dopad bude mať na naše dôchodky v druhom pilieri? Je vhodné presunúť úspory do bezpečia?

Pandémia koronavírusu

Nákaza koronavírusom sa v Ázii šíri priam pandemicky. Objavujú sa prípady nakazených mimo samotnej Číny. Je dosť možné, že sa objaví prípad nákazy aj na Slovensku, v Čechách, či v Maďarsku. Presné čísla nakazených a úmrtí v samotnej Číne sa nemusíme dozvedieť nikdy vzhľadom na politický režim a riadený tok informácií. Na internete sa vyskytlo zopár videí ľudí odpadávajúcich a ležiacich priamo na uliciach. Pripomína to scény z filmu o nemŕtvych zo Zombielandu, avšak pravosť videí nie je samozrejme potvrdená. Okrem ľudského hľadiska nás ale musí zaujímať aj dopad vírusu na ekonomiku, a naše úspory v druhom pilieri. Dotkne sa teda pandémia koronavírusu našich úspor v druhom pilieri?

Je vhodné presunúť úspory?

V druhom pilieri majú sporitelia už 9,5 mld eur. To nie sú malé úspory. Preto sa o ne musíme všetci aktívne zaujímať. Až 72 % úspor je v garantovaných dlhopisových fondoch, čo nie je z dlhodobého hľadiska správne, pretože sú najmenej výnosné. Pri dlhom horizonte rokov a vplyvom úroku z úrokov to vytvorí obrovský rozdiel v zhodnotení úspor sporiteľa. Avšak paradoxne to v momentálnej situácii dobré je. Prečo?

Akciové trhy už nejaký čas ignorujú viaceré riziká. Pandémia vírusu si podľa oficiálnych štatistík zatiaľ nevyžiadala vysoký počet úmrtí, avšak ekonomický dopad aspoň z krátkodobého hľadiska rozhodne bude mať. Ekonomika Číny a tým aj svetová, sa vplyvom nákazy spomalí. Obmedzuje sa pohyb tovarov, ľudí, verejné podujatia, cestovanie, služby. To všetko má vplyv na tržby a HDP.

Svetová ekonomika, aj bez vírusu, už za ostatné obdobie spomaľovala. V horizonte jedného roka môže americká ekonomika poklesnúť do recesie, nakoľko niektoré signály sú veľmi podobné tým z roku 2007, teda pred poslednou krízou. Trh práce zatiaľ nejaví známky zhoršenia, no korporátne zisky v USA stagnujú resp. klesajú. Napriek tomu akciové trhy zaznamenávajú len malé výkyvy, a bezstarostne sa šplhajú na nové rekordné úrovne.

Táto situácia pripomína nafukovanie bubliny. Trhy sa vplyvom likvidity dodávanej americkou centrálnou bankou Fed, ale aj európskou ECB odlepili od reality. Táto likvidita nemusí byť dodávaná na trh večne. Najmä tá z Fed nemá pevne stanovené parametre, je krátkodobá, a je pravdepodobné, že ju Fed bude chcieť časom obmedziť. Koncom roka sa blížia v USA prezidentské voľby, ktoré môžu spôsobovať určité neistoty v očiach investorov a polarizáciu spoločnosti. Okrem toho úroveň geopolitických rizík vo svete je vysoko.

Vzhľadom na uvedené hrozby sa nemusí vyplatiť byť momentálne odvážny. Zvlášť po silnom raste trhov bez väčších výkyvov, ktoré akciové indexy predviedli minulý rok. Minimálne trhom do istej miery hrozí korekcia rastúceho trendu. Ak by ekonomika výraznejšie spomalila, pokles trhov by mohol dosiahnuť veľké rozmery. V takom prípade by na tom boli najhoršie so zhodnotením indexové fondy. S tým mnoho sporiteľov, ktorí ich momentálne preferujú nepočíta.

Ako teda investovať svoje úspory?

Ak máte nasporenú väčšiu sumu v druhom pilieri, a sporíte si v indexovom fonde, zvážte presun majetku do dlhopisového, či aktívne riadeného akciového fondu, pokiaľ v stratégii fondu je uvedené, že prispôsobuje majetok fondu aktuálnej situácii na trhu. Nové príspevky pokojne smerujte aj naďalej do indexového, či akciového fondu. Na opatrnosť však v súčasnosti nezabúdajte.

Čo ovplyvní naše úspory v druhom pilieri najviac?

Nie je to paradoxne koronavírus, či výkyvy akciových trhov. Budú to parlamentné voľby. To akým smerom sa bude uberať legislatíva o druhom pilieri, a snaha politikov z neho získať časť alebo celé úspory sporiteľov späť do štátneho rozpočtu, o tom rozhodneme nielen my, ale hlavne dobrovoľní nevoliči. Už 29.februára. Príďte preto odovzdať svoj hlas, rozhodnete aj o našich budúcich dôchodkoch.

Matej Varga

Upozornenie: Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.