Ako ochrániť úspory pred nákazou koronavírusom

Akciové indexy za ostatné dni rapídne poklesli. Aktuálny pokles nie je zatiaľ zaujímavý svojou veľkosťou, ale skôr rýchlosťou a náhlym obratom bezstarostnosti a optimizmu investorov. Ako ochrániť svoje úspory pred nákazou vírusom?

Výkyvy trhov budú pokračovať

Akciové trhy donedávna ignorovali všetky riziká a negatívne správy. Zdalo sa, že investorov nič nevytrhne z ich ružového sna. Žiaľ, vrchol trhov pred koncom ekonomického cyklu máva práve takéto črty eufórie a chamtivého správania. O tom, že nie je niečo v poriadku a trhom hrozí korekcia ste sa mohli dočítať ešte pred samotným poklesom trhov TU.

Či ide naozaj už o začiatok vážneho poklesu, krízy, a tzv. „medvedích trhov“, teda o pokles presahujúci -20 % od vrcholu (pozn. európske a japonské indexy už túto hranicu prekročili), aký prichádza počas recesií ukáže až čas. No dôvodov na opatrnosť je viac než dosť. Preto sa, tentokrát, súčasný pokles stále nejaví ako výhodná príležitosť na nákup akcií, na ktorí mnohí iní komentátori vývoja trhov vyzývajú. Prečo?

Svetová ekonomika spomaľovala už pred vypuknutím nákazy a určité varovné signály príchodu recesie blikali už minulý rok. Blog, ktorý sa tejto téme venoval nájdete TU. Globálne šírenie vírusu, ktoré spôsobí svetovej ekonomike šok je iba katalyzátorom, ktorý ju pravdepodobne postrčí cez okraj priepasti recesie.

Rozbehnutý vlak zrejme nezastavia ani centrálne banky, ktoré mimoriadne znižujú sadzby, a pumpujú do trhov rekordnú likviditu. Najmä nedávne mimoriadne zníženie sadzieb americkej centrálnej banky Fed dva týždne pred pravidelným zasadaním a v dvojnásobnej veľkosti (0,50 % namiesto 0,25 %) pôsobí do istej miery až panicky, čo môže znižovať jej kredibilitu a účinnosť ďalších opatrení v očiach investorov. Európska ECB a japonská BoJ má výrazne menej priestoru na manévre, keďže sadzby v oboch krajinách sú už dávno záporné a dokonca oficiálne uplatňujú tzv. „kvantitatívne uvoľňovanie“, teda nákup aktív do vlastnej bilancie.

Šírenie nákazy koronavírusom sa znížením sadzieb nevylieči. Znižovanie sadzieb stimuluje dopytovú stranu ekonomiky, kým zatváranie fabrík, znižovanie výroby a karantény v dôsledku nákazy vírusom spôsobujú ekonomike ponukový aj dopytový šok. Čo to znamená?

Že výkyvy trhov budú pokračovať. Ocenenie akciových trhov ani po poklese nie je atraktívne. Vytvorila sa na nich predtým bublina v dôsledku spomínanej eufórie investorov a dlhodobému pumpovaniu peňazí centrálnymi bankami do obehu. Trhy sa najprv musia vrátiť do reality a zohľadniť mnohé riziká, ktoré doteraz statočne ignorovali. Počas recesií zvyknú akciové indexy poklesnúť o -20 % až -50 %. Doterajší pokles od vrcholu o 16 % až 22 % zatiaľ nedosahuje zďaleka tieto rozmery. Navyše, náhly prepad cien ropy o 30% vďaka nezhodám jej producentov o objeme produkcie môže spôsobiť neschopnosť splácať svoje záväzky mnohých ťažiarenských spoločností.

Ako na poklese trhov zarobiť?

V Prvej penzijnej a v Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky sme sa na spomínané riziká, ktoré trhy ignorovali a na ich možný pokles dobre pripravili. Vo všetkých fondoch, ktoré spravujeme sme zaujali defenzívny prístup v záujme ochrany majetku našich podielnikov a sporiteľov. Akciové investície a rizikové aktíva sme už pred časom odpredali, resp. zabezpečili voči poklesu. Preto sa pokles akciových trhov našich fondov, okrem pasívnych indexových riešení nijak nedotkol. Naopak, nákupom bezpečných štátnych dlhopisov USA, Nemecka, SR, a drahých kovov, ktoré počas úteku od rizika investori nakupujú a ich cena počas kríz a recesií rastie, sme z poklesu dokázali vyťažiť pozitívne zhodnotenie fondov. Výsledkom je, že kým trhy klesajú, naše aktívne riadené fondy rástli. Indexové riešenia – pasívne riadené fondy samozrejme klesali.

Graf č.1 - Výkonnosti fondov Prvej penzijnej od zač.roka (Matej Varga)

Graf č.2 - Výkonnosti fondov DSS Poštovej banky od zač.roka (Matej Varga)

Kam a ako investovať v súčasnosti?

Čo sa týka dôchodkového sporenia v druhom pilieri – zvážte presun majetku do aktívne riadeného akciového fondu Prosperita , alebo dlhopisového fondu Stabilita .

, alebo dlhopisového fondu . Nové príspevky aj naďalej pokojne smerujte do indexového fondu Perspektíva, počas poklesu trhov budete nakupovať stále lacnejšie.

Graf č.3 - Porovnanie výkonností dôchodkových dlhopisových fondov od zač.roka (Matej Varga)

Graf č.4 - Porovnanie výkonností dôchodkových akciových fondov od zač.roka (Matej Varga)

Graf č.5 - Porovnanie výkonností dôchodkových indexových fondov od zač. roka (Matej Varga)

Matej Varga

Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (Prvej penzijnej) sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti Prvej penzijnej, v sídle depozitára a na obchodných miestach Prvej penzijnej.

Upozornenie: Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.