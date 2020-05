Ilúzia akciových trhov

Koronavírus onedlho zmizne, ekonomika sa odrazom z dna v tvare písmena „V“ vráti do normálu, ziskovosť firiem bude rásť a dosiahne vyššie úrovne, než pred koronakrízou. Realita? Také jednoduché to zas nebude...

Bublina na akciových trhoch

Akciové trhy boli vo februári fundamentálne predražené. Boli drahšie ako na vrchole pred krízou z roku 2008. Po prebudení investorov z prehnaného optimizmu vďaka vypuknutiu pandémie nasledoval historicky najrýchlejší pokles o 30%, ktorý trhy stihli len za 22 dní. Avšak ani po tomto poklese neboli stále lacné, tak ako zvyknú byť na dne recesií.

Medzičasom sa dokonca prudko odrazili nahor z marcových úrovní. Investori po spustení masívnych bezprecedentných dodávok likvidity centrálnych bánk a balíčkoch vládnych stimulov započítavajú v odraze trhov opäť veľmi optimistické scenáre vývoja ekonomiky. Sústreďujú sa iba na samotný vírus. Vývoj počtu nakazených a správy o testovaní nádejných vakcín. Veria, že hneď ako prvá vlna vírusu odznie, nastane prudké ekonomické zotavenie a život aj biznis sa vráti do normálu a na predošlé úrovne ako pred pár mesiacmi. To je však žiaľ len naivná predstava, a zbožné prianie. Ekonomika bola na vrchole už pred vírusom a recesia sa blížila i bez neho. Aktuálne investori úplne ignorujú všetky negatívne ekonomické správy. Napríklad z trhu práce v USA, kde sa nezamestnanosť z pôvodných 3,5% šplhá odhadom k 20%.

Americké akciové indexy dokonca vymazali viac ako polovicu poklesu, a vrátili sa do dohľadnej vzdialenosti od predošlých vrcholov. Pritom ekonomika a zisky spoločností sa prepadávajú do hlbokého krátera, dividendy sa znižujú, či vôbec nebudú vyplácať, a program skupovania vlastných akcií, ktorý predtým tvoril slušnú časť dopytu po akciách je zastavený.

Trhy napriek tomu takmer každý deň veselo rastú na základe masívnej likvidity dodávanej centrálnymi bankami. Kupujúci sa obávajú, že nestihnú nakúpiť akcie pri nižších cenách a nezachytia tak ďalší rast (FOMO - Fear of missing out) a tak sa zdá, že ich nič momentálne nezastaví. Trhy ovláda opäť chamtivosť. Dopyt po akciách je možné vysvetliť aj tým, že mnoho neskúsených investorov, ktorí poznajú vývoj trhov len za poslednú dekádu od krízy je naučených, že po každom poklese je vhodné mechanicky nakupovať, pretože trhy následne rastú.

O to viac sa ale trhy vzďaľujú od ekonomickej reality, a valuačne sú momentálne podľa niektorých ukazovateľov dokonca drahšie ako pred poklesom. Centrálne banky tak dokázali za krátky čas nafúknuť novú veľkú bublinu, a predošlú, ktorá sa budovala roky ani nenechali úplne spľasnúť.

Je život nadhodnotených akciových trhov vďaka centrálnym bankám a najväčšiemu rozpočtovému deficitu USA od druhej svetovej vojny novou realitou? Možno. Je to udržateľný stav? To ukáže čas. Neznie to však ako terno akcie momentálne nakupovať a naháňať sa za odpálenou raketou. Ekonomika nie je von z najhoršieho. Vleklé problémy zadlžených firiem a spotrebiteľov pri vysokej nezamestnanosti môžu byť citeľné ešte roky. Keď si investori uvedomia, že sa ekonomika neodrazí v tvare písmena „V“, ale skôr „U“, či v negatívnom prípade ostane aktivita na nízkych úrovniach v tvare „L“, akciové trhy sa ľahko môžu pozrieť na nižšie úrovne ako boli v marci.

I keď nezamestnanosť klesne po otvorení ekonomík, je pravdepodobné, že zostane pomerne vysoká. Mnoho ekonomických sektorov sa bude celé roky spamätávať zo šoku, napríklad letecký priemysel, turizmus, cestovanie... Nezamestnaní sa nerozbehnú nakupovať nové autá, či uskutočňovať iné väčšie výdavky. Americká ekonomika do značnej miery závisí od spotreby obyvateľstva.

Vakcína na dosah

Čo sa týka vírusu, kým nebude účinná vakcína vynájdená, vyrobená v dostatočnom množstve a rozdistribuovaná, vírus predstavuje aj naďalej riziko a prekážky v návrate do normálu. Nájdenie účinnej vakcíny môže trvať podľa odhadov až 18 mesiacov. Vírus sa môže vrátiť vo viacerých vlnách. Španielska chrípka mala napríklad až tri vlny a tá druhá jesenná bola ničivejšia, než prvá. Neznamená to, že to tak bude aj pri koronavíruse. Skôr ide o ekonomické riziká, ktoré vírus naďalej predstavuje, a ktoré trhy prehliadajú. Prezident Trump v rámci predvolebnej kampane obnovuje aj geopolitické riziká v podobe obvinení Číny v súvislosti so šírením a informáciami o koronavíruse.

Ropný šok

Mimochodom šok zaznamenal aj ropný priemysel kvôli nadprodukcii, kde dokonca došlo k tomu, že májový kontrakt WTI ropy sa prvýkrát v histórii predával za negatívnu hodnotu a to takmer -40 USD za barel. Čiže nakupujúci dostal k rope aj peniaze za to, že si ju bol ochotný zobrať a uskladniť u seba, kým skladové kapacity v USA boli až po okraj plné. Táto historická anomália bude mať tiež ekonomické následky, najmä pre ťažbárov a ich veriteľov.

Kam teda investovať?

Úroky sú nulové, či dokonca negatívne a dlho také ostanú. Držať hotovosť sa nemusí vyplatiť. Pouvažujte preto nad investíciou do podielových fondov.

Ak investujete na dlhé obdobie, a nechcete vyhodnocovať trhovú situáciu sami, spoľahnite sa na odborníkov. Prvá penzijná má v ponuke aktívne riadený dynamicky orientovaný fond s názvom AKTÍVNY FOND, v ktorom časovanie trhu a výber investícií i v takto neistých časoch robí pre vás správca. Zloženie fondu tak zodpovedá aktuálnej trhovej situácii a našim názorom na ne. Vďaka tomu fond počas prepadu trhov nezaznamenal pokles, naopak v tom čase dokázal rásť. Ak ste dynamicky orientovaný investor, stačí do fondu zainvestovať a ostatné prenechať na odborníkov. Vhodné je do fondu investovať i pravidelne, o čom som písal napríklad TU.

Ak ste konzervatívnejšie orientovaný investor, siahnite napríklad po realitách, na ktoré sú zamerané fondy NÁŠ PRVÝ REALITNÝ, či OFFICE REAL ESTATE. Alebo po dlhopisoch s vyšším výnosom v podobe STABILNÝ FOND.

Na krízu sme sa pripravovali v Prvej penzijnej vďaka včasnej indikácii už dlhšiu dobu, a tak nás príchod recesie tento rok nezaskočil. Čo je nakoniec vidieť aj na výkonnostiach našich fondov.

Navyše, Prvá penzijná vám okrem zodpovedného, odborného a profesionálneho prístupu k správe majetku našich fondov dáva v máji možnosť zainvestovať do nich bez vstupných poplatkov . Viac sa o akcii dozviete TU.

Matej Varga