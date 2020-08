Investovanie nie je len pre bohatých

Medzi Slovákmi ešte stále prevláda názor, že investovať môžu len bohatí. Nie je to pravda. Investovať sa totiž dá už aj od 20 eur, a často výhodnejšie a výnosnejšie ako jednorazovo.

Pravidelnosť je kľúčom k úspechu

O pravidelnom investovaní a jeho výhodách sa na mojom blogu dočítate hneď vo viacerých článkoch. (napríklad TU, TU, TU, alebo TU...)

Je to tak preto, že ešte stále nerezonuje v povedomí Slovákov ako výhodná a dostupná forma investovania pre všetkých, a ako vhodné riešenie pre viaceré ciele. Dokonca je dobrým nástrojom, ako zvládnuť krízu na trhoch.

Hlavnou výhodou je, že s menšími ale pravidelne investovanými sumami môžete dosiahnuť často lepšie výsledky ako s jednorazovou väčšou investíciou. A to už napríklad od 20 eur mesačne.

Pravidelné programy investovania ponúkajú dokonca mnohokrát aj lepšie podmienky z hľadiska nákladov spojených s investovaním, než jednorazová investícia. Vstupné poplatky do fondov sú často pri pravidelnom investovaní nulové.

Ako je možné, že s pravidelným investovaním sa dá dosiahnuť veľakrát vyšší výnos, než pri jednorazovej väčšej investícií?

Odpoveďou je, že pravidelné investovanie umožňuje priemerovanie nákupnej ceny. Pokiaľ si vyberiete pre pravidelné investovanie vhodný fond, ktorý má výkyvy hodnoty, spriemeruje sa vaša nákupná cena obyčajne nadol. Je to preto, že pravidelným nákupom trafíte počas výkyvov aj poklesy hodnoty, či priamo ich dná. Veď kto nenakupuje rád so „zľavou“, najmä keď na tom môže následne zarobiť?

Neinvestujte preto pravidelne do niečoho konzervatívneho, čo má viac-menej kontinuálny rast. Priemerná cena totiž bude v čase narastať, keďže vzhľadom na pozvoľný a kontinuálny rast nakupujete v čase stále drahšie. Tam je výhodnejšie investovať jednorazovo.

Ak si vyberiete pre pravidelné investovanie fond s konzervatívnym zameraním bez výkyvov a s postupným rastom v čase, je to podobné ako by ste sa rozhodli jesť polievku vidličkou. Výnos by vám jednoducho ušiel medzi hrotmi vidličky. Pri pravidelnom investovaní buďte odvážnejší.

Pre názornosť si uveďme nasledovný príklad dvoch nami spravovaných fondov. Aktívny fond, ktorý je dynamickým riešením, a Náš Prvý Realitný fond, ktorý je konzervatívnym riešením.

Kým Aktívny fond za sledované obdobie dosiahol približne 2,3 % zhodnotenie jednorazovej investície, Náš Prvý Realitný zhruba 5,5 %.

Vývoj porovnávaných fondov od 28.8.2018 (Matej Varga)

Avšak, ak by ste do oboch fondov pravidelne investovali každomesačne 20 eur, vždy približne 15. deň v mesiaci, viac by ste zarobili v Aktívnom fonde.

Vývoj hodnoty nasporeného majetku v porovnávaných fondoch (Matej Varga)

Konkrétne, ak by ste s pravidelným investovaním 20 eur začali 28.8.2018, hodnota 6.8.2020 by v Aktívnom fonde bola 510,10 eur, kým v Našom Prvom Realitnom 493,26 eur. Pri pravidelnom investovaní 50 eur, by bol rozdiel samozrejme ešte väčší, 1275,25 eur verzus 1233,15 eur.

Z hľadiska percentuálneho zhodnotenia by sa pravidelná investícia v Aktívnom fonde za sledované obdobie zhodnotila o 6,11 % p.a. a v Našom Prvom Realitnom o 2,71 % p.a..

Ide samozrejme o názorný príklad historickej situácie a relatívne krátkeho sledovaného obdobia, avšak podstatu toho, prečo je na pravidelné investovanie často vhodnejší dynamicky orientovaný fond a nie konzervatívny, to svoj účel spĺňa.

Koľko si môžem vlastne nasporiť za 3, 5, 7, či 10 rokov s malými sumami?

Ak budeme jednoducho predpokladať, že uvedený výnos 6,11 % p.a. a 2,71 % p.a. bude aj dlhodobým výnosom pre pravidelné investície do týchto typov fondov, potom odpoveď na otázku poskytujú tri nižšie uvedené tabuľky s jednoduchým prepočtom pre pravidelné investície vo výške 20, 50 a 100 eur mesačne.

Prepočet hodnoty pravidelných investícií na konci obdobia (Matej Varga)

Verím, že vám tento krátky článok poskytol odlišný pohľad na pravidelné investovanie, než ste o ňom doteraz uvažovali a presvedčí vás, že nemusíte byť bohatí, aby ste začali investovať!

Matej Varga

Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (Prvej penzijnej) sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti Prvej penzijnej, v sídle depozitára a na obchodných miestach Prvej penzijnej.